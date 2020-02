Ligue 1 : le PSG concède le nul à Amiens, juste avant Dortmund en C1

Inquiétant défensivement, le Paris SG a comblé trois buts de retard mais a fini par concéder un nul 4-4 à Amiens avec un onze remanié, samedi pour la 25e journée de Ligue 1, sans lever certains doutes avant son choc européen à Dortmund mardi.

Paris a réalisé une entame catastrophique face à un nouveau relégable. Au point de concéder l'ouverture du score dès la 5e minute : à la suite d'un duel musclé perdu par Idrissa Gueye, Serhou Guirassy, parfaitement servi par Gaël Kakuta, n'a pas tremblé pour tromper Keylor Navas d'une puissante frappe (1-0, 5e). Le rempart costaricien n'a rien pu faire non plus sur le missile de Kakuta. Le N.10 amiénois, excentré sur la gauche de la surface mais esseulé, a décoché une frappe limpide pour loger le ballon dans la lucarne (2-0, 29e).

Deux buts de Kouassi

Incapables de mettre du rythme et dominés comme rarement dans l'engagement, les Parisiens ont continué de couler juste avant la mi-temps. Et sur un contre, Fousseni Diabaté a inscrit le 3e but (3-0, 40e). Ander Herrera, sur un dernier corner, a réussi à réduire le score juste avant la mi-temps (3-1, 45e).

Au retour des vestiaires, Kouassi a sauté plus haut que tout le monde pour réduire l'écart (59e, 3-2), avant d'égaliser (65e, 3-3). Et alors qu'Icardi avait cru donner la victoire aux siens à la 74e minute, Guirassy a arraché un nul mérité (4-4, 90+1).