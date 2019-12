Pourquoi Teddy Riner s'appelle-t-il Teddy ?

PODCAST

A 30 ans, Teddy Riner est dix fois champion du monde de judo catégorie poids lourds, deux fois médaillé d'or olympique sans compter ses titres de champion d'Europe, de France et par équipe. Le judoka de 2m03 et 139 kilos met à terre tous ses adversaires. En octobre, lors du Grand Slam de Brasilia, il a enregistré sa 152ème victoire consécutive. Désormais, il vise l'or aux JO de Tokyo en 2020. Pour autant, si le sportif a la puissance d'un ours, il porte le prénom... d'un "nounours".

"C'est Moïse, le grand frère de Teddy qui a choisi ce prénom", explique la journaliste Florence Saugues dans l'épisode 4 de Paris Match Stories, le podcast de Paris Match, produit par Europe 1 Studio : le jour où j'ai fait poser Teddy Riner avec un ours. "Pourtant à l'origine, les parents de Teddy lui avaient dégoté un prénom composé, un peu moins moderne. Son père voulait l'appeler Pierre-Marie".

Un ours en peluche dans la vie

Mais le petit Moïse n'est pas convaincu. "Quelques mois avant la naissance de Teddy, Moïse avait reçu en cadeau un ours en peluche habillé d'un t-shirt imprimé sur lequel on pouvait lire les mots "Teddy Bear", "ours en peluche" en anglais, précise la journaliste. "Lorsque Teddy est né, je ne sais pas s'il a fait une comparaison, en tout cas il a demandé à ses parents que son petit frère ne s'appelle pas Pierre-Marie mais Teddy, comme son ours en peluche. C’est comme ça que Teddy s’est appelé Teddy".

Un prénom qui reflète finalement bien le caractère du judoka. "Teddy Riner a cette puissance animale, cette espèce de férocité quand il combat un adversaire sur un tatami. C'est quelqu'un qui est très impressionnant, c'est vrai, à la manière d'un ours. Mais dans la vie, il est très différent", assure Florence Saugues. "Il est d'une gentillesse presque indescriptible. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, de disponible, d'attentionné". En somme, un Teddy plus ours en peluche qu'ours sauvage !