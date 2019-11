Pourquoi Real Madrid-PSG est-il important ?

Même si le PSG est déjà qualifié et quasiment assuré de terminer premier du groupe, un match de Ligue des champions, qui plus est face au Real Madrid, reste toujours un match à part. Au moment de se déplacer mardi soir à 21 heures au stade Santiago-Bernabeu, le PSG a remporté tout ses matches de poules cette saison. L'ancien président du PSG Charles Villeneuve évoque les enjeux de cette rencontre pour les deux équipes : "Je pense que sur ce match, on jugera avant tout le Real Madrid. Le Real n'est pas encore qualifié et a besoin de cette victoire. Au delà du point de vue comptable, c'est surtout une question de prestige. Pour Paris c'est différent, les joueurs sont jugés à partir des huitièmes et quarts de finale. C'est là que nous verrons si Paris est prêt."

Mbappé et Neymar chahutés ?

Face à la forme étincelante d'Angel Di Maria et de Mauro Icardi, Thomas Tuchel devra faire des choix. Et après une entrée en jeu manquée vendredi dernier face à Lille, Kylian Mbappé subit les critiques de nos consultants sur le plateau d'Europe 1 Sport. L'international français est "un footballeur égocentrique" selon Charles Villeneuve qui "ne le trouve pas assez altruiste, ni même au niveau de ce qu'il a été. On est assez loin de son niveau à la Coupe du monde". L'ancien président du PSG estime même que "le jeu de Mbappé ne débouche sur rien". Un avis partagé par Guy Roux qui évoque "un bon gamin devenu un mauvais adolescent prolongé".

Une situation pas forcément évidente pour Neymar. Le joueur brésilien, titulaire vendredi soir face à Lille puis finalement remplacé à la 64e minute a connu un retour à la compétition difficile.

Blessure et mauvaise forme au match aller, problème de riche au match retour

Si le PSG s'était largement imposé au match aller au Parc des princes 3-0 en septembre dernier, l’entraîneur Thomas Tuchel avait du faire face à une cascade de blessure. Pour le match retour, le technicien allemand a la chance de pouvoir compter sur la présence de tout son secteur offensif. Notre consultant Thierry Bretagne rappelle que, sur ce match, " les absents seront forcément perdants" avant d’ajouter : "il y a un énorme enjeu pour le PSG. Peut-être pas d'un point de vue comptable mais ce match va conditionner la suite de la saison du PSG."

Qui de Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria sera remplaçant ? Thomas Tuchel va devoir résoudre cette difficile équation. Peut-on avoir les quatre joueurs titulaires ? Bruno Satin estime cette possibilité assez risquée, "Les conséquences sur le classement du groupe sont assez minimes donc il peut mettre ses quatre joueurs sur le terrain. Est-ce possible de gagner un match de ce niveau-là avec quatre joueurs qui n'ont pas une implication défensive très importante ?" Charles Villeneuve conclut en assurant que retrouver Icardi-Di Maria-Neymar et Mbappé titulaires "affaiblirait le milieu de terrain".