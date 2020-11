Pour PSG-Bordeaux, des chants de supporters seront diffusés dans le Parc des Princes

Bien silencieux depuis le début du championnat, restrictions pour cause d'épidémie de coronavirus oblige, le Parc des Princes va retrouver, du moins artificiellement, de la voix. Lors de la rencontre contre Bordeaux, samedi, le PSG va diffuser une bande son de chants de supporters, et ce pour la première fois de la saison.

Le PSG, leader du Championnat joue sans ses ultras depuis le début de la saison, le principal groupe de supporters (CUP) ayant décidé de ne pas retourner en tribunes tant que les restrictions sanitaires perdurent.

Les joueurs pourront donc notamment entendre des chants des ultras parisiens du virage Auteuil, comme s'ils étaient là, debout dans leur tribune à s'époumoner pour soutenir leur équipe. Ce dispositif a été testé il y a une semaine lors du PSG-Lyon féminin, et approuvé par la direction du club.

"Sans public, on a l'impression d'être un peu nu"

Malgré les tribunes vides, cette bande-son à un côté rassurant, voire galvanisant pour les joueurs, confirme Denis Troch, préparateur mental. "Pour la confiance en soi, on a besoin de repères, de retrouver quelque chose qui ressemblera à ce qu'on va vivre", explique-t-il à Europe 1. "Quelque part, quand on est sans public et sans son, on a l'impression d'être un peu nu. Et là on se rapproche un peu d'un match normal."

Marseille et Rennes, eux, en ont déjà fait l'expérience, avec plus ou moins de succès. En tout cas, les acteurs sont unanimes : les enceintes ne remplaceront jamais la ferveur des supporters et le spectacle des tribunes.