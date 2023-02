«Pour l'instant, ils sont nuls» : la confiance des Marseillais avant leur rencontre contre le PSG

C'est le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France : Marseille affronte le PSG ce mercredi. Si l'entraîneur de l'équipe parisienne Christophe Galtier promet d'"aligner la meilleure équipe possible", face à l'OM, le PSG affrontera également un stade Vélodrome plein à craquer de supporters de la Cité phocéenne, convaincus de gagner ce match.

Une coupe désirée par les supporters

Car pour Christopher, 2023 sera l'année des Marseillais en Coupe de France. Et ce n'est pas le PSG qui pourrait leur barrer la route. "On la veut cette coupe. Et on va l'avoir ! On va tout faire pour l'avoir", assure le supporter de l'OM. "J'espère qu'on les battra. Au moins 2-0 pour l'OM", poursuit-il au micro d'Europe 1. Et d'ajouter : "Le PSG pour l'instant, ils sont nuls. Et ils vont être encore nuls longtemps". Si l'OM est fringant depuis la reprise, sa série d'invincibilité vient de prendre fin face à Nice. Une défaite qui n'a pas de quoi inquiéter Serge, patron de café sur le Vieux port. "C'est l'année ou jamais" pour les battre, explique-t-il.

"Selon la composition, ça sera encore plus facile"

"C'est maintenant qu'il faut les prendre. Après, on peut se demander s'ils vont faire l'impasse (sur ce match) parce que dans six jours, ils affronteront le Bayern ?" À voir juge Serge. Mais, "selon la composition, ça sera encore plus facile". Et d'ajouter : "Le plus important, c'est qu'on se regarde nous. On doit sortir le grand match", estime le patron de café. L'espoir est d'autant plus grand que l'Olympique de Marseille n'a plus battu le Paris Saint-Germain en Coupe depuis 1991.