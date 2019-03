Pour Jean-Michel Aulas, "gagner une Ligue des champions, c'est le but ultime"

A quelque heures de l'exploit que Lyon doit réaliser face à Barcelone pour se qualifier pour les quarts de la Ligue des champions, mercredi. Jean-Michel Aulas, qui dirige le club depuis 1987, se confie au micro d'Europe 1. "Gagner une coupe d'Europe, une Europa League ou une Ligue des champions, c'est le but ultime".

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"Il faut revenir au sommet du football français". "Quand on prend la responsabilité d'un club sur une aussi longue période, on imagine que c'est pour gagner", explique Jean-Michel Aulas. S'il est à la tête de l'OL depuis 32 ans, les ambitions de l'entrepreneur n'ont pas faibli. "Il faut revenir au plus haut niveau du football français. On est tout le temps bien placé, mais le PSG a modifié la donne, il faut revenir au sommet du football français. De la même manière que nous avons gagné des coupes d'Europe avec l'équipe féminine, on adorerait gagner une coupe d'Europe, une Europa League ou une Ligue des champions, donc c'est le but ultime de toute cette construction".

Invaincu cette année en Ligue des champions, avec une victoire et six matchs nuls, l'OL espère franchir la montagne catalane ce soir, dès 21 heures, et gravir une marche de plus, vers le toit de l'Europe