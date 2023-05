Plus de 150 personnes interpellées lors d'un match aux Pays-Bas après avoir entonné des chants antisémites

Plus de 150 supporteurs ont été arrêtés par la police néerlandaise samedi à Amsterdam pour avoir entonné des chants antisémites avant un match entre l'Ajax et Alkmaar, a déclaré la police. Les faits se sont produits à une station de métro proche de la Johan Cruijff Arena où joue l'Ajax. "On a demandé plusieurs fois aux supporteurs de cesser de chanter" avant de procéder aux arrestations, a ajouté la police. Ils les ont arrêtés pour insulte publique.

Référence au passé

La police n'a pas identifié le club des supporters, mais l'Ajax, actuellement troisième au classement du Championnat Néerlandais, l'Eredivisie, derrière le Feyenoord et le PSV, affrontait l'AZ Alkmaar, quatrième. Selon la radio AT5, les supporteurs interpellés étaient d'Alkmaar, ce que n'a pas confirmé la police. Le match a eu lieu et s'est terminé par un 0-0.

L'Ajax Amsterdam est souvent associé à la communauté juive de la ville, notamment parce que certains de ses dirigeants et joueurs des années 1960 et 70 étaient juifs.