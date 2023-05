Paul Pogba rechute à nouveau blessé pour son retour comme titulaire avec la Juve

Le milieu français de la Juventus Paul Pogba n'a pas profité longtemps de sa première titularisation en plus d'un an, victime d'une nouvelle blessure et remplacé après seulement 23 minutes de jeu dimanche soir contre la Cremonese. Après une frappe, le champion du monde 2018 s'est immédiatement arrêté puis s'est allongé sur la pelouse, lors de ce match de la 35e journée de la fin.

Les médecins de la Juventus lui ont prodigué quelques premiers soins, visiblement au niveau de la cuisse gauche, puis Pogba est sorti du terrain en marchant, se cachant le visage sous son maillot et sous les applaudissements du Juventus Stadium. La "Pioche", revenu l'été dernier à la Juve après six ans à Manchester United, n'avait plus débuté un match officiel depuis avril 2022, il portait alors le maillot des Red Devils.

Titularisation surprise

Samedi encore, l'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri doutait que son joueur soit en mesure de jouer un match entier, après avoir été indisponible jusqu'en février. Il l'avait néanmoins aligné dès le coup d'envoi dimanche soir, dans un rôle offensif derrière l'avant-centre Dusan Vlahovic, une titularisation "surprise" pour le joueur lui-même, a indiqué Allegri sur DAZN.

Pogba, âgé de 30 ans, avait multiplié les entrées en jeu depuis un mois, jouant enfin régulièrement après avoir été indisponible jusqu'en février après une opération au genou droit puis avoir subi un nouvelle blessure musculaire (cuisse droite) en mars.