Pascal Praud et vous - Roland-Garros : «Alexander Zverev, c'est le pire tirage» pour Nadal, constate Nelson Monfort

Pour ce qui a toutes les chances d'être son dernier Roland-Garros, Rafael Nadal, l'homme aux 14 triomphes sur la terre battue parisienne, n'a pas été gâté par le sort. Le champion espagnol défiera le N.4 mondial Alexander Zverev dès le premier tour de l'édition 2024, qui débute dimanche. Pour l'occasion, Nelson Monfort, journaliste de sport, est l'invité de Pascal Praud et vous ce vendredi. Et selon lui, "Alexander Zverev est vraiment le pire tirage au sort qu'il pouvait y avoir. Je pense qu'il aurait pu être protégé pour éviter un piège pareil. On ne sait jamais, mais les chances sont minces", constate le journaliste qui a couvert une trentaine d'édition des Internationaux de France.