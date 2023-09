Pascal Praud et vous - Pour Guy Novès, «on doit faire preuve de vigilance» face aux All Blacks

Vendredi à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle Zélande, Pascal Praud recevait Guy Novès dans Pascal Praud et vous de 11 heures à 13 heures. L'ancien sélectionneur du XV de France a livré son point de vue sur le combat qui attend les Bleus.

"L'équipe des All Blacks paraît moins performante, mais par expérience, on sait que c'est une équipe qui est capable de toujours rebondir." Guy Novès est formel : il faut se méfier de l'équipe néo-zélandaise. Malgré quelques matchs catastrophiques contre l'Argentine ou bien l'Irlande, pour l'ancien sélectionneur du XV de France, les All Blacks sont pleins de ressources pour l'ancien sélectionneur.

Cédric Chasseur, journaliste sport à Europe 1, ajoute que depuis 1987, sur 31 matchs, les Blacks ont connu 31 victoires lors des matches de poule pendant la Coupe du monde. "Cela veut dire que ce sont des joueurs qui arrivent à se transformer dans ces moments-là, on doit faire preuve de vigilance", ponctue Guy Novès.