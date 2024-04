Pascal Praud et vous - Patinage artistique : «C'est très compliqué de pouvoir en vivre», concède un champion français

La tournée de l'équipe de France de patinage artistique se conclut ce dimanche, et ce jeudi, Philippe Candeloro était l'invité exceptionnel de l'émission Pascal Praud et vous. L'occasion pour Pascal Praud de se pencher sur la situation économique des patineurs français, avec Kevin Aymoz, 4e des derniers championnats du monde en 2023 et invité à réagir sur cette question. "On s'entraîne à plein temps pour la compétition, et on trouve des petits trucs à côté comme faire des spectacles (...). On va dire que c'est très compliqué de pouvoir vivre du patinage, même si quand on s'en sort bien, on peut gagner de l'argent. Mais on a plein de choses à côté qui peuvent nous aider", relate le patineur sur Europe 1.