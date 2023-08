Pascal Praud et vous - Mondiaux d'athlétisme : «Notre base est trop faible, on fait avec ce qu'on a», tacle Jean-Claude Perrin

Jean-Claude Perrin n'est pas tendre avec l'équipe de France d'athlétisme dans Pascal Praud et vous. Les Bleus n'ont réussi à décrocher qu'une seule médaille, en argent, lors des Championnats du monde qui se sont déroulés la semaine dernière à Budapest. Un bilan "assez catastrophique" pour l'ancien entraîneur et intervenant régulier sur Europe 1, qui estime que "rien n'a marché". "Notre base est trop faible en athlé, on fait avec ce qu'on a", réagit l'ex-coach, avant de lancer : "Il faut qu'on se requinque !"

