Pascal Praud et vous - Ligue des champions : le PSG peut-il se qualifier face au FC Barcelone mardi soir ? L'avis (tranché) de Jacques Vendroux

C'est le match le plus important de la saison des Parisiens : le PSG se déplace au stade Montjuic de Barcelone pour jouer le match retour du quart de finale face au FC Barcelone, une semaine après s'être incliné au Parc des Princes (3-2). Quelles sont les chances de Kylian Mbappé et de ses partenaires ? Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le journaliste de sport Jacques Vendroux s'est montré… pessimiste quant au sort du PSG. "Je pense que le Paris Saint-Germain va être éliminé ce (mardi) soir", a-t-il regretté, évoquant la méforme du jeune capitaine des Bleus "dans une situation complexe par rapport à son avenir", et la performance décevante du gardien parisien Gianluigi Donnarumma au match aller.