Pascal Praud et vous - La France est-elle un pays de sport ? Jacques Vendroux répond à Florent Manaudou

Le président Emmanuel Macron souhaite que la France termine à la cinquième place des prochains Jeux olympiques à Paris. Un objectif élevé compte tenu des résultats précédents, et que le nageur Florent Manaudou a remis en question ce week-end dans l'émission Quelle époque ! sur France 2. "On n'est pas du tout un pays de sport", a-t-il notamment déclaré. Une remarque que conteste Jacques Vendroux. Le présentateur de l'émission Le studio des légendes, tous les week-ends sur Europe 1, a estimé lundi dans Pascal Praud et vous que "ce n'était pas vrai", en référence aux compétitions internationales organisées en France ces dernières années.