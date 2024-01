Pascal Praud et vous - Football : quand Marius Trésor marquait un but en tirant sur... Franz Beckenbauer

C'est l'idole de tout un pays qui s'en est allée dimanche. L'ancien défenseur allemand Franz Beckenbauer est mort à l'âge de 78 ans. Pour lui rendre hommage, Marius Trésor, son homologue en équipe de France, a évoqué dans l'émission Pascal Praud et vous une anecdote lors d'une rencontre Allemagne-France (victoire de l'Allemagne 2-1), en 1973. "Le but français, c'est moi qui l'avait marqué, grâce à Beckenbauer parce que je frappe au but des 35 mètres et le ballon touche son dos au départ. Comme le gardien était avancé, il s'est fait lober et ça m'a permis de marquer mon premier but avec l'équipe de France", se souvient-il sur Europe 1.