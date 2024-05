Pascal Praud et vous - Élimination du PSG : «On est passé très près, et en même temps très loin de la finale», regrette un supporter

Il n'y aura pas de finale de Ligue des champions pour le PSG. Kylian Mbappé et ses partenaires n'ont pas réussi à renverser les Allemands du Borussia Dortmund, mardi soir au Parc des Princes, lors de la demi-finale retour (défaite 1-0, score cumulé 2-0). Un nouvel échec parisien en Coupe d'Europe sur lequel Julien, supporter de la première heure du club de la capitale, partage son sentiment dans l'émission Pascal Praud et vous. "Le PSG a toujours été très près d'arriver en finale, et en même temps très loin. On a eu le sentiment de toucher cette finale, mais on sentait qu'il y avait une barrière", regrette-t-il au micro de Pascal Praud.