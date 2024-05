Pascal Praud et vous - PSG : «Depuis 10 ans, ils font la même erreur» : Jacques Vendroux pointe «le problème» sous l'ère qatarie

Sous l'ère qatarie depuis 2011, le PSG a atteint à trois reprises en demi-finale de la Ligue des champions : en 2020, en 2021 et cette saison 2024, avec un match aller face au Borussia Dortmund ce mercredi soir. Si Jacques Vendroux se dit "confiant" pour cette première manche, le journaliste aux commandes du Studio des légendes sur Europe 1 regrette "une erreur" commise par les dirigeants du club "depuis 10 ans", sur la composition de l'équipe.

"C'est toujours le même problème du Paris Saint-Germain depuis de très longues années : ils ont la très mauvaise idée, systématiquement, de prendre deux gardiens de but de valeur complètement égale. Il y a une compétitivité entre les deux gardiens qui n'est pas bonne", estime-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, faisant référence à la présence dans l'équipe parisienne de Gianluigi Donnarumma, le gardien titulaire de l'équipe d'Italie, et de Keylor Navas, ancien gardien du Real Madrid.