Pascal Praud et vous - AS Saint-Étienne, Séville 1982, dernier salaire en club... Dominique Rocheteau se confie

Joueur de football emblématique des années 1970 et 1980, devenu un mythe chez les "Verts" de l'AS Saint-Étienne et en équipe de France, Dominique Rocheteau était l'invité vendredi de l'émission Pascal Praud et vous, à l'occasion de la sortie de son livre Foot sentimental. En parallèle d'une actualité internationale dense, celui qui a également marqué 100 buts avec le Paris Saint-Germain s'est longuement confié au micro de Pascal Praud et de Jacques Vendroux, en retraçant quelques moments forts de sa carrière et en évoquant les footballeurs qu'il a côtoyés.