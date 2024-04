Pascal Praud et vous – Accidents dans le cyclisme : l’amélioration des «routes et du matériel», une des raisons pour Bernard Thévenet

Comment expliquer les accidents lors des courses de cyclisme ? Invité dans l’émission Pascal Praud et vous ce mardi, Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France, réagit aux chutes des différents coureurs. "Ils vont de plus en plus vite car les routes et le matériel se sont améliorés. Avec cela, les cyclistes ont beaucoup plus confiance et font peut-être moins attention parce qu’ils sont conscients d'être sur un billard", souligne-t-il. Selon lui, les cadres des vélos sont aujourd’hui moins rigides et sont amenés à moins bien tenir la route.