«Pas un joueur ne sera au-dessus du groupe», prévient Galtier, nouveau coach du PSG

C'est officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Présenté devant la presse ce mardi, il s'est exprimé devant un parterre de journalistes, évoquant son management, le cas Neymar et ses intentions de jeu.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.



"Pas un joueur ne sera au-dessus de ce que doit être le groupe", a notamment prévenu Christophe Galtier, prévenant qu'il n'hésiterait pas à "écarter" des joueurs récalcitrants. "Je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée, pour faire la plus grande saison possible. S'il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront, ils seront écartés. Pas un joueur ne sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe", a lancé le technicien lors de sa présentation à la presse.

"Je souhaite que Neymar reste"

L'entraîneur de 55 ans s'est également exprimé sur le cas Neymar. Il a d'emblée coupé court aux spéculations sur un possible départ de l'attaquant brésilien qui peine à retrouver son meilleur niveau. "Évidemment que je souhaite que Neymar reste, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale c'est mieux de les avoir avec que contre", a lancé le nouveau technicien. Pour rappel, Neymar avait rejoint le PSG en 2017 contre 222 millions d'euros. Un record, jamais égalé à ce jour.

Enfin, le coach tricolore a évoqué le style de jeu qu'il souhaite mettre en place au PSG. "Il y aura une approche différente sur le jeu par rapport à ce que j’ai fait avant", a indiqué celui à qui l'on prête volontiers une image d'entraîneur défensif et peu spectaculaire. "A Paris, vous devez bien joué", a-t-il concédé.