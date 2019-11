Paris Saint-Germain : Leonardo épingle Michel Platini, estimant qu'il "vaut mieux faire envie plutôt que pitié"

Leonardo s'est présenté devant la presse plutôt remonté après la victoire 1-0 contre Bruges, synonyme de qualification parisienne pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Avec une nette impression donnée de vouloir reprendre la main sur les sujets chauds. Le directeur sportif du PSG, a abordé tous les sujets qui font parler. Et d'autres sur lesquels on ne l'attendait pas forcément, n'hésitant pas à glisser quelques tacles appuyés. Petit florilège d'une sortie marquante.

Incertitude pour Cavani et Silva

L'éventuel départ en fin de saison de Cavani ou Silva, en fin de contrat en juin ? Il ne l'écarte pas. "Ils sont dans leur dernière année de contrat. C'est clair pour eux, on va avancer ensemble", a-t-il dit. "Il n'y a pas de doute par rapport à la valeur de ces joueurs-là et le futur on va le décider ensemble", a ajouté Leonardo. "Il faut être clairs avec eux tout le temps et je pense que là, c'est comme ça. Il n'y a pas de timing, le timing ce sera notre sentiment, notre conversation, et on va décider ensemble une chose ou l'autre. Un an, c'est une éternité." Cavani (32 ans), meilleur buteur de l'histoire du PSG (195 buts), et Thiago Silva (35 ans), actuel capitaine du club, arrivent en fin de contrat à Paris à l'issue de cette saison et l'incertitude plane sur leur avenir face à la concurrence de joueurs plus jeunes, comme la recrue argentine Mauro Icardi (26 ans).

Leonardo rabroue Zidane et Platini

Concernant l'avenir d'un autre de ses cadres, Leonardo s'est par ailleurs irrité des propos tenus mardi par l'entraîneur du Real Madrid Zidane, qui a rappelé en conférence de presse que la star parisienne Kylian Mbappé avait pour "rêve" de jouer un jour pour le club madrilène. "Honnêtement, ça agace un peu, ça dérange", a tranché le dirigeant brésilien, estimant que "ce n'est pas la première fois". "Je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça. Kylian Mbappé est un joueur qui a deux ans et demi de contrat avec nous. C'est un joueur très important pour nous. Ce n'est pas le moment de le toucher, de le déstabiliser". Avant de revenir sur les propos tenus mercredi par Michel Platini sur la grande diversité des nationalités au Paris Saint-Germain, où selon lui joue peu de joueurs français. "Je ne veux même pas parler de racisme mais on peut parler de jalousie. Mais bon, il vaut mieux faire envie plutôt que pitié", a conclu "Leo".

Enfin, sur le dossier de l'entraîneur Tuchel, contacté selon la presse allemande pour prendre les rênes du Bayern Munich, le directeur sportif a défendu toute envie de départ du coach allemand. "Il n'a jamais demandé à partir, on ne lui a jamais demandé de partir. Donc il n'y a rien. Il est encore là, on a encore beaucoup de choses à faire ensemble".