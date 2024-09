Paralympiques 2024 : avec 75 médailles et une 8eme place au classement, la France atteint ses objectifs

Contrat rempli pour la délégation française ! À la maison, la France a presque doublé son nombre de médailles par rapport à 2021 et les Bleus ont quasiment atteint l'objectif fixé de 20 médailles d'or. La France termine huitième, notamment grâce à un para-cyclisme prolifique, 28 récompenses remportées, ou encore la para-natation et ses 14 médailles, sans oublier les quatre podiums du para-triathlon et la performance en or de notre porte-drapeau, Alexis Hanquinquant.

Des performances et des personnalités qui ont marqué la compétition

Pour ce qui est de la cérémonie de clôture, nous connaissons les porte-drapeaux de la délégation française. Il s'agira d'Aurélie Aubert, sacrée en boccia, et de Tanguy De La Forest, en para-tir, ont, eux aussi, marqué les esprits. Et puis comment ne pas mentionner la sensation de ces Jeux paralympiques : le cécifoot. Les Français ont réussi l'exploit de décrocher le titre, pourtant propriété exclusive du Brésil de l'introduction de l'épreuve lors des Jeux d'Athènes en 2004.

Mais les Jeux paralympiques de Paris 2024 resteront aussi dans les mémoires pour des moments forts en émotion, mais aussi pour des personnalités exceptionnelles. C'est le cas du nageur Brésilien Gabriel dos Santos Araujo et ses trois médailles d'or. Le porte-drapeau du Brésil a impressionné, lui qui ondule sous l'eau à la seule force de son torse et de son bassin.

Et puis l'engouement pour ces Jeux a été incroyable. Malgré la rentrée scolaire qui est intervenue en plein milieu de la compétition, 2,4 millions de billets ont été vendus. Ce n'est pas loin du record, fixé lors des Jeux de Londres en 2012, et les 2,7 millions de tickets qui avaient trouvé preneur.