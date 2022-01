Open d'Australie : en pleine saga Djokovic, le tirage au sort retardé

Le tirage au sort de l'Open d'Australie , prévu jeudi à Melbourne, a été retardé, a annoncé la Fédération australienne de tennis, alors que la participation du numéro un mondial Novak Djokovic reste en suspens. "Nous avons du retard", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la fédération. Le tirage au sort pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année était initialement prévu à 15 heures locales (4 heures GMT).

Djokovic toujours menacé d'expulsion de l'Australie

La participation de Novak Djokovic, tenant du titre, est menacée par une possible expulsion d'Australie. Le Serbe de 34 ans s'était prévalu à son arrivée à Melbourne le 5 janvier d'une exemption de vaccination contre le Covid-19 due à une contamination en décembre. Les services d'immigration n'avaient cependant pas accepté cette explication, avaient annulé son visa et l'avaient placé en rétention administrative dans l'attente de son expulsion. Mais un juge a statué en sa faveur le 10 janvier et a ordonné sa libération immédiate. "Djoko" a pu s'entraîner depuis.

Le ministre australien de l'Immigration Alex Hawke avait toutefois fait savoir mardi qu'il envisageait d'annuler à nouveau son visa en faisant usage de ses pouvoirs discrétionnaires. Djokovic a admis mercredi n'avoir pas respecté les règles d'isolement en vigueur en Serbie après sa contamination, et avoir rempli de façon incorrecte son formulaire d'entrée dans le pays.