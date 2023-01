Open d'Australie : découvrez le tirage au sort des Bleus pour le premier tour du Grand Chelem

Les Français et Françaises n'ont pas été épargnés par le tirage au sort de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de tennis de l'année qui se tiendra du 16 au 29 janvier et dont les résultats seront commentés tous les soirs dans l'émisison Europe 1 Sport (de 20 heures à 23 heures). La numéro 1 tricolore Caroline Garcia (4e mondiale), en quête de son premier titre majeur, pourrait affronter dès le deuxième tour Alizé Cornet (34e), quart-de-finaliste l'an dernier et seule autre Française qualifiée directement pour le tableau principal par son classement (Diane Parry a obtenu une invitation).

Pour Garcia, la route vers un premier Majeur ne sera pas de tout repos : après Cornet, elle pourrait affronter, en suivant la logique du classement WTA, la Roumaine Irina-Camelia Begu (28e), l'Estonienne Anett Kontaveit (17e), la Russe Daria Kasatkina (8e), qui l'a poussé dans ses derniers retranchements aux Masters WTA, la Tunisienne Ons Jabeur (2e) et enfin la numéro 1 incontestée, la Polonaise Iga Swiatek. Clara Burel (131e) et Selena Janicijevic (185e) ont pour leur part passé les trois tours de qualifications, au contraire de Kristina Mladenovic (152e), qui a perdu au troisième tour.

Duel de Français chez les garçons

Chez les messieurs, le sort a mis aux prises d'entrée Richard Gasquet (67e) et Ugo Humbert (108e) et n'a pas été clément avec Quentin Halys (64e), qui a hérité de Stefanos Tsitsipas (4e). Le numéro 1 bleu Adrian Mannarino (43e) débutera contre le grand serveur américain John Isner (42e).

Après être passés par les qualifications, Laurent Lokoli (176e) et Enzo Couacaud (190e) intègrent le tableau principal. Mal classés, les tricolores tombent donc, ou pourraient tomber sur des grosses têtes de série rapidement.

Novak Djokovic épargné pour son retour

Novak Djokovic, qui fait son retour à l'Open d'Australie a été épargné jeudi par le tirage au sort. Le sort a mis sur la route de la tête de série numéro 4 du tournoi l'Espagnol Roberto Carballes (75e) au premier tour puis, si on suit la logique du classement, le Bolivien Hugo Dellien (132e), le Bulgare Grigor Dimitrov (29e), l'Espagnol Pablo Carreno (15e), le Russe Andrey Rublev (6e) et le Norvégien Casper Ruud (3e), pour une finale en apothéose contre Nadal (2e), devenu tête de série numéro 1 après le forfait de son compatriote Carlos Alcaraz.

Du côté des femmes, en l'absence de la tenante du titre l'Australienne Ashleigh Barty, qui a pris sa retraite, et après le forfait de dernière minute de Naomi Osaka, enceinte, seules deux joueuses ont remporté le tournoi : la Bélarusse Victoria Azarenka (25e) et l'Américaine Sofia Kenin (280e)… Et coup du sort, les deux joueuses s'affronteront au premier tour.

Au total, 18 Français et Françaises participeront au premier tour de l'Open d'Australie :

Messieurs (13)

Arthur Rinderknech (FRA/45e mondial) - Qualifié

Quentin Halys (FRA/64e) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4e)

Grégoire Barrère (FRA/88e) - Tomas Etcheverry (ARG/80e)

Luca van Assche (FRA/142e) - Cameron Norrie (GBR/12e)

Constant Lestienne (FRA/65e) - Thiago Monteiro (BRA/69e)

Corentin Moutet (FRA/51e) - Yibing Wu (CHN/116e)

Jérémy Chardy (FRA/non classé) - Daniel Galan (COL/68e)

Richard Gasquet (FRA/67e) - Ugo Humbert (108e)

Benjamin Bonzi (FRA/50e) - Qualifié

Adrian Mannarino (FRA/43e) - John Isner (USA/42e)

Laurent Lokoli (FRA/176e) - David Goffin (BEL/53e)

Enzo Couacaud (FRA/190e) - Hugo Dellien (BOL/132e)

Dames (5)

Diane Parry (FRA/107e) - Taylor Townsend (USA/136e)

Alizé Cornet (FRA/34e) - Leylah Fernandez (CAN/39e)

Caroline Garcia (FRA/4e) - Qualifiée

Clara Burel (FRA/131e) - Talia Gibson (AUS/340e)

Selena Janicijevic (FRA/185e) - Kaja Juvan (SLO/106e)