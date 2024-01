Open d'Australie : Carlos Alcaraz sorti en quarts de finale par Alexander Zverev

Le numéro 6 mondial Alexander Zverev a résisté au réveil tardif du numéro 2 mondial Carlos Alcaraz, battu 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 mercredi, pour rejoindre le numéro 3 mondial Daniil Medvedev en demi-finale de l'Open d'Australie. Zverev a servi pour le gain du match dans le troisième set après moins de deux heures de jeu, avant qu'Alcaraz relance in extremis la partie, en vain finalement. Medvedev s'est lui hissé dans le dernier carré en venant à bout du numéro 9 mondial Hubert Hurkacz plus tôt dans la journée.

Zverev disputera vendredi la septième demi-finale majeure de sa carrière, sa deuxième à Melbourne, à 26 ans. Il n'a atteint jusque-là qu'une finale, perdue à l'US Open 2020. C'est la première fois que le grand Allemand bat un joueur du top 5 en Grand Chelem.

Pas de miracle pour Alcaraz

Dans la fraîcheur de la Rod Laver Arena, Zverev a été au bord d'assommer Alcaraz en moins de deux heures, quand il a mené 6-1, 6-3, 5-2. Sur le fil, l'Espagnol de 20 ans a fait souffler un vent de folie, à coups de passings insensés dans le jeu décisif, pour remporter la troisième manche et se relancer dans la partie.

Mais Zverev n'a pas perdu les pédales et a su reprendre les commandes au moment opportun, en fin de quatrième set, en breakant pour mener 5-4. Cette fois, pas de miracle pour Alcaraz, qui s'est finalement incliné en un peu plus de trois heures.

Plus tôt dans la quinzaine australienne, Zverev s'en était sorti à deux reprises d'extrême justesse, au super tie-break du cinquième set (au deuxième tour et en huitième de finale). L'affiche de la première demi-finale est connue depuis la veille : elle opposera le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 4 mondial Jannik Sinner.