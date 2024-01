«On n'a pas besoin d'en avoir fait des années pour s'amuser» : le badminton rencontre le succès

Le badminton à la côte. Selon le réseau social Pinterest, les recherches, sacs et tenues de badminton explosent sur leur site. D'après les derniers chiffres, ce sont les jeunes adultes des grandes villes surtout, qui sont fans de volants. "Je pense que c'est vraiment sa simplicité qui fait l'atout du badminton pour des citadins comme moi", estime Arthur, 33 ans, au micro d'Europe 1. "Il faut juste acheter une raquette et des baskets. On n'a pas besoin d'en avoir fait des années pour s'amuser et se dépenser au maximum", poursuit ce cadre dans la finance.

En septembre, il décide de renouer avec sa passion d'enfance, le badminton. Comme lui, près de 75.000 nouveaux licenciés ont adopté la raquette depuis le mois de septembre.

"On sent que cette dynamique positive va continuer"

Un niveau jamais atteint dans l'histoire de la Fédération française de badminton, précise son président, Yohan Penel. "Depuis 2023, on a battu tous nos records. On a passé la barre des 200.000 adhérents sur la saison 2022-2023. Et là, sur la saison en cours, on est encore en avance par rapport à la saison dernière. Et puis, on sent que cette dynamique positive va continuer", assure-t-il.

D'autant que l'année 2024 est l'année de tous les espoirs, ajoute Yohann Plenel, qui compte sur les Jeux olympiques pour dépoussiérer l'image du badminton.