«On le racontera à nos enfants» : l'US Pays de Cassel prêt à rêver face au PSG

C'est le grand jour pour les Casselois. Le petit poucet, l'US Pays de Cassel, affronte le PSG de Kylian Mbappé et de Neymar ce lundi soir lors des 16es de finale de la Coupe de France. Particularité entre les deux clubs, six divisions les séparent. Sur place, les supporters ne se font pas trop d'illusion même si tout le monde sera derrière l'équipe locale. C'est une véritable fièvre qui s'empare de tous les villages des alentours. Ce lundi matin, des supporters de l'US Pays de Cassel se chauffaient la voix dans un café du centre de Cassel.

Ils se préparent à mettre l'ambiance ce soir au stade Bollaert de Lens où 38.000 spectateurs sont attendus. Une soixantaine de cars ont été affrétés pour ce match contre le Paris Saint-Germain. "Cela s'annonce être une belle soirée. J'espère un beau match et puis on va tous soutenir Cassel", se réjouit une supportrice du club amateur. "Pourquoi pas les battre ? On ne sait jamais, c'est la Coupe de France, il faut y croire", espère un second supporter.

Tempérer les ardeurs

Mais malgré tout, le président Jean-Jacques Vaesken tempère un peu les ardeurs. "Je crois qu'il faut être réaliste. Paris, c'est quand même Paris. On a plein de bonnes intentions, on va essayer de marquer au moins un but, c'est certain, mais on pourrait gagner et ce serait du rêve. Je n'ose pas imaginer ce que ce serait si on gagnait contre le PSG", ironise le président de l'US Pays de Cassel. Même s'ils regretteront sans doute de constater que Lionel Messi est laissé au repos du côté du Paris Saint-Germain, les joueurs amateurs se préparent au match de leur vie.

"On le racontera à nos enfants, à nos petits enfants, cela ne peut être que du plaisir. Mais on vient pour jouer un match et montrer ce qu'on sait faire", souligne Alexis. "C'est l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est plusieurs mondes qui nous séparent, mais on le prépare assez sereinement parce qu'on sait que nous n'avons rien à perdre. Peu importe ce qu'il se passe, ce ne sera que du positif pour nous", renchérit Clément, un second joueur de Cassel. Avec l'objectif surtout, donner une belle image du football amateur et éviter de prendre une valise par le club de la capitale.