«On est presque gênés de savourer» : Ugo Mola loue la performance de La Rochelle face à Toulouse en finale de Top 14

Le Stade Toulousain, en habitué et grâce à Romain Ntamack, s'est adjugé un vingt-deuxième Bouclier de Brennus en renversant le double champion d'Europe rochelais (29-26), samedi, en finale du Top 14. Longtemps menés, les coéquipiers d'Antoine Dupont peuvent remercier Romain Ntamack, auteur d'un essai à deux minutes de la fin pour délivrer le peuple rouge et noir. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), la manager du Stade Toulousain Ugo Mola a évoqué "des sensations assez particulières".

"On s'entraîne toute une saison et ça se joue sur une action d'1 minute 30 au moment où Romain (Ntamack) tente ce coup et a l'opportunité de lâcher le ballon sur l'extérieur et décide de le garder et file entre les poteaux", a réagi le coach toulousain au micro de Lionel Rosso.

"Tellement heureux"

Cette victoire pour les Toulousains ne s'est jouée à rien. Ugo Mola a même songé un temps à faire sortir le libérateur Romain Ntamack. "On est restés en phase avec notre philosophie du rugby et Romain (Ntamack) la symbolise tellement", a expliqué le manager dans Europe 1 Sport. Dominés dans différents secteurs du jeu, les Stadistes n'ont jamais lâchés le match. "Sur la base du jeu sur ce match là on est déficitaires. On est pris dans le secteur de la mêlée, dans le secteur de la reconquête dans les airs notamment sur les ballons haut. Et dans pas mal de faits de jeu", a concédé Ugo Mola.

Ce dernier l'avoue donc, "c'est un match qui aurait pu échapper" au Stade Toulousain. "C'est tellement cruel pour La Rochelle et tellement heureux pour nous qu'on est presque gênés de savourer", a-t-il ensuite enchaîné. Une victoire qu'ils ne vont toutefois pas manquer de célébrer. À moins de trois mois du Mondial 2023, les Toulousains récupèrent leur couronne de rois de France, abandonnée à Montpellier le temps d'une saison.