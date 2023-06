«On attend juste un beau match» : les spectateurs pressés d'assister à la finale de Roland-Garros

Dernier jour pour Roland-Garros. Le grand tournoi sur terre battue fermera ses portes ce dimanche soir. Avant cela, les spectateurs pourront assister à la dernière rencontre de cette édition 2023. Pour la finale homme, le Serbe Novak Djokovic affronte le Norvégien Casper Ruud. Le serbe, numéro 1 mondial, est donné grand favori et les supporters ici confirment cette tendance.

"Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il va remporter cette finale. Il a fait des très beaux matches avant et j'espère qu'il va remporter ce 23ᵉ titre", assure Marco au micro d'Europe 1. Le jeune homme est venu accompagné de sa mère, Valentina, qui partage son avis.

"Je soutiendrai Ruud"

"C'est mon chouchou", plaisante-t-elle. "Il joue bien, tout le monde est contre lui, donc ça me renforce dans mon idée de soutenir encore plus. Je n'en ai pas dormi de la nuit tellement j'avais hâte de venir aujourd'hui", confie-t-elle. Mais comme souvent, les supporters sont nombreux à prendre le parti de l'adversaire de Djokovic. Casper Ruud, quatrième joueur mondial, s'apprête à disputer sa deuxième finale d'affilée à Roland-Garros.

"Je soutiendrai Ruud, parce que je ne veux pas que Djokovic ait ses 23 victoires en Grand Chelem ici. Il les aura Wimbledon, mais pas ici", souligne une spectatrice. "Je trouve que son jeu est très intelligent et en vrai, je n'ai pas envie que Djokovic corrige dépasse Nadal en nombre de Grand Chelem", ajoute son voisin.

Du grand tennis

Mais pour beaucoup, l'objectif d'aujourd'hui est de voir un grand match de tennis. "On espère qu'ils sont en forme tous les deux. L'idée, c'est qu'ils tiennent bien. On attend juste un beau match, qu'il dure le plus longtemps possible", explique Marc.

Les deux joueurs se rencontrent pour la première fois ici, Porte d'Auteuil, mais ils se sont déjà affrontés à quatre reprises. Quatre victoires de Djokovic sans que Ruud ne puisse inscrire le moindre set. Alors le match sera-t-il totalement déséquilibré ? Réponse à 15 heures.