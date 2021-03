OM : opération déminage de Franck McCourt pour pacifier les relations avec les supporters

"Il nous a rassuré en nous disant que le club n'était pas à vendre et qu'il fallait lui laisser du temps." Le vice-président du groupe de supporters de l'OM des Winners, Rachid Zeroual, semble satisfait de sa rencontre avec Franck McCourt, l'Américain propriétaire du club. Arrivé ce matin en jet pour une opération déminage après les violences autour de la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, au mois de janvier dernier, et la mise à l'écart du président Jacques-Henri Eyraud, l'homme d'affaires a reçu pour consigne du maire Benoît Payan, de pacifier les relations entre le club et ses supporters.

Des réunions avec les représentants de chaque groupe de supporters

Franck McCourt a donc enchaîné une série de réunion avec les représentants de chaque groupe de supporter au Vélodrome. Un échange "intéressant et sympathique", selon Rachid Zeroual. Outre le changement récent des têtes pensantes du club, la discussion a également tourné autour des violences à la Commanderie. Fin janvier, plusieurs centaines de supporters de l'Olympique de Marseille en colère avaient mené un coup de force au centre d'entraînement du club. Ils étaient particulièrement remontés contre Jacques-Henri Eyraud depuis que ce dernier avait évoqué le "danger" d'avoir trop de Marseillais ou de supporters de l'OM au sein du club, lors d'une conférence sur le management.

"On a parlé de ce qui s'est passé à la Commanderie", confirme Rachid Zeroual au micro d'Europe 1. "On a organisé cette manifestation qui nous a échappé, et on a proposé de rembourser les dégâts pour qu'il y ait une discussion intelligente." Quant à l'épineux dossier des mises en demeure de certains groupes de supporters, le vice-président des Winners affirme que "c'est fini".

Un dialogue retrouvé...

Tout porte à croire que le dialogue semble renoué entre les supporters et Franck McCourt. Le propriétaire du club était même accompagné lors de ces différentes réunions par le successeur de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria, nouvellement nommé directeur de l'OM.

La venue à Marseille de Franck McCourt s'accompagne de celle attendue mardi de l'Argentin Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur du club. L'ancien coach de Séville et sélectionneur de l'Argentine et du Chili doit arriver mardi en fin de matinée à Marseille, à la veille d'un déplacement des Olympiens chez le leader du championnat Lille. "Sampaoli, c'est un entraîneur au profil adapté aux supporters, avec cette grinta argentine et cette volonté d'un jeu offensif", a estimé Sébastien Jibrayel, l'adjoint au sports de Marseille.

... avant un choc face à Lille

Le technicien argentin de 60 ans, qui arrive en provenance du Brésil où il a résilié son contrat avec l'Atlético Mineiro, devrait être soumis à un isolement sanitaire à son arrivée, selon son entourage. Sans être absolument confirmé en l'état, le principe d'une "septaine" est également jugé "probable" au sein du club. Les débuts de Sampaoli sur le banc marseillais pourraient donc être repoussés.

Cette semaine, l'OM doit affronter Lille mercredi (21h) en L1, puis le Canet-en-Roussillon (N2) dimanche en 16es de finale de Coupe de France, sans doute en restant sous la direction de l'intérimaire Nasser Larguet, directeur de son centre de formation. Ensuite, Marseille accueillera Rennes le 10 mars en match en retard de L1. Sampaoli s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec l'OM, qui cherchait un entraîneur de long terme depuis la mise à pied début février du Portugais André Villas-Boas.