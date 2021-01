Le match OM-Rennes reporté après des incidents à Marseille : le récit des événements

L'ambiance était très tendue à Marseille samedi, trois heures avant le coup d’envoi du match qui aurait dû se jouer entre l’OM et Rennes au stade Vélodrome. 200 supporters ont mené une démonstration de force devant le centre d’entrainement du club. Le match a finalement été reporté à cause des incidents, du jamais vu dans l’histoire récente de l’OM... et une bien triste première.

Des banderoles dans la ville

Depuis samedi matin, des dizaines de banderoles fleurissaient partout en ville. Amusantes ou insultantes, toutes réclamaient le départ de l’équipe en place. Le président honni, Jacques-Henri Eyraud était particulièrement visé, considéré comme le principal responsable de la dérive sportive du club. L'OM est actuellement seulement sixième de Ligue 1.

Des incidents au centre d'entraînement

Il était 15 heures quand des groupes de supporters se sont rassemblés devant la Commanderie, le siège du club à la sortie est de la ville. Au milieu des chants, des dizaines de pétards et de fumigènes ont été lancés à l’intérieur de l’enceinte, mettant le feu à un arbre. Les pompiers ont dû intervenir.

FLASH - Des centaines de supporters de l’OM ont tenté d’accéder au centre d’entraînement du club à la #Commanderie. À quelques heures du match OM-Rennes, ils exigent le départ des dirigeants du club, notamment de Jacques-Henri #Eyraud. (La Provence) pic.twitter.com/aKhm958cCa — Mediavenir (@Mediavenir) January 30, 2021

Mais dans l’intervalle, plusieurs éléments très remontés ont forcé l’entrée et se sont livrés à des actes de vandalisme sur et dans le bâtiment sportif où se trouvaient les joueurs. Les forces de l’ordre ont procédé à une vingtaine d’interpellations. Sept policiers ont été légèrement blessés. Au moins un joueur de l’OM aurait été molesté, l’espagnol Alvaro González.

Le match officiellement reporté

La rencontre entre l'OM et le Stade rennais a donc été officiellement reportée à une date ultérieure vue la gravité des événements, le temps que la sérénité revienne. Ces actes de vandalismes marquent le point de non-retour entre les plus virulent supporters de l’OM, les joueurs totalement hors de forme et les dirigeants. Rarement la température n’aura été aussi brûlante autour du club.