OM-Auxerre : Marseille espère faire le plein de points avant la rencontre décisive face à Lens

Dernière ligne droite en Ligue 1. Hormis le suspense pour les relégations, il y aura ce duel sur le podium : Marseille et Lens. Un seul point sépare ces deux équipes - qui se rencontreront le week-end prochain - qui vont se livrer à un duel à distance qui promet d'être palpitant jusqu'à la dernière seconde.

À quelques heures de recevoir Auxerre au Stade Vélodrome, les supporters marseillais y croient avec tout de même l'ombre d'un doute pour certains.

"On va y arriver"

S'il y a bien une raison d'y croire, selon Lucas, c'est en lisant le programme de l'Olympique de Marseille pour les prochaines semaines. L'OM va rencontrer quatre candidats plus ou moins affirmés à la relégation. "Les plus gros sont déjà passés donc je pense que tout est possible. On va y arriver. Je pense que les joueurs sont prêts", lance-t-il.

Mais attention à ce calendrier justement, prévient Mattéo, qui n'oublie pas que l'OM s'est fait surprendre plusieurs fois cette saison. "On l'a vu cette saison, tous les matches peuvent être piège. Il va falloir faire attention à tout le monde. Les équipes jouent le maintien. On va à Lille, on va à Lens, ça ne va pas être facile du tout", juge-t-il au micro d'Europe 1.

"Marseille ne craquera pas"

Marseille ou Lens ? Qu'est-ce qui pourrait bien faire la différence entre ces deux prétendants dans cette dernière ligne droite ? Thierry a son idée. "L'expérience, la composition de l'effectif, ce sont des matches couperets. L'année dernière, Lens avait craqué sur la fin du championnat. On n'est pas à l'abri qu'ils craquent mardi soir à Toulouse et contre nous. Marseille ne craquera pas, plus maintenant", affirme le supporter.

Mais attention à ne pas trébucher dès la première marche puisque Auxerre reste sur quatre matches sans défaite.