OM : à Marseille, l'opération "déminage" de Franck McCourt est un succès (pour l'instant)

Est-ce la fin du psychodrame de l'OM ? Malgré un contexte très tendu, un mois après les violences commises autour du centre d'entraînement du club, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, semble avoir quelque peu repris la main grâce à sa visite dans la cité phocéenne. Arrivé en jet lundi matin, l'homme d'affaires américain a été reçu par le maire de la ville, Benoît Payan, et a échangé avec les représentants des supporters. Des protagonistes rassurés et rassurants quant à l'avenir, du moins à ce stade.

Des supporters qui s'estiment "entendus" par le propriétaire

"On a parlé un peu de l'avenir du club, de l'avenir des supporters", raconte au micro d'Europe 1 Rachid Zeroual, vice-président des Winners. "Il nous a fait comprendre qu'il voulait que ça se passe mieux à l'avenir. La mise en demeure [envoyée par la direction du club pour menacer de rompre sa convention avec les supporters mi-février, ndlr], c'est fini, du fait qu'on s'est excusés pour ce qui s'était passé" à la Commanderie fin janvier. "On s'est proposé de rembourser les dégâts."

Alors que les rendez-vous doivent reprendre mardi matin, toujours dans les salons du stade Vélodrome, le bilan est donc positif pour l'instant, confirme Christian Cataldo, du groupe des Dodgers. "Des fois, on peut être écoutés, mais pas entendus. Là, je pense qu'on a été entendus. J'espère que tout le monde va repartir sur de bonnes bases. C'est ce qu'il faut pour l'OM. Nous, on n'est pas là pour faire des manifestations et faire des conférences de presse. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'encourager notre équipe, de soutenir notre équipe."

"Vous me verrez désormais plus souvent", promet McCourt

Côté médias, Franck McCourt n'a parlé qu'à La Provence, journal local, pour affirmer que l'OM n'avait "jamais" été à vendre depuis qu'il en est propriétaire. "Il ne l'est pas aujourd'hui et ne le sera pas demain." Voilà qui devrait éteindre, pour quelque temps au moins, les rumeurs de rachat du club par des investisseurs du Golfe Persique. Le propriétaire américain va jusqu'à assurer que ses enfants et petits-enfants prendront sa suite à la tête du club.

Pour le reste, l’Américain estime qu’"il était temps" de changer de président - Jacques-Henri Eyraud, très impopulaire, a été écarté fin février, remplacé par Pablo Longoria - et de ramener la passion du football dans ce qu’il considère comme le meilleur club, dans la meilleure ville. L'objectif affiché reste, selon le propriétaire, de gagner la Ligue des Champions, avec des moyens qui seront débloqués. Enfin, Franck McCourt promet que sa visite en appellera beaucoup d'autres : "Vous me verrez désormais plus souvent".

"Il a entendu le message, il faut lui donner sa chance"

Le déminage semble, enfin, bien entamé sur le plan politique. "Il fallait que la direction de l'OM et les clubs de supporters puissent s'asseoir à une table et discuter des projets", estime au micro d'Europe 1 Sébastien Jibrayel, adjoint au maire de Marseille, chargé du Sport. "Je pense qu'il [Franck McCourt, ndlr] a entendu le message, donc il faut lui donner sa chance. Une nouvelle page s'écrit à Marseille." Disant sa "confiance" dans le propriétaire, l'élu affirme que la municipalité est "là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour essayer d'être à ses côtés, afin que chacun puisse s'y retrouver et qu'on puisse retrouver, aussi, des résultats" - l'OM est actuellement 7ème de Ligue 1.

Et l'adjoint de se féliciter de l'arrivée du nouvel entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli, attendu mardi dans la cité phocéenne. "Je pense que c'est un profil très adapté à Marseille et très adapté au club et aux supporteurs. Il peut avoir l'adhésion de tout le monde derrière lui." À condition, donc, d'obtenir rapidement des résultats.