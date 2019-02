OL : "décision fin mars" pour la prolongation de Bruno Genesio

Le président de l'Olympique lyonnaisJean-Michel Aulas a déclaré mardi au micro de RMC Sport 1 qu'une décision serait prise "fin mars" au sujet d'une éventuelle prolongation de son entraîneur Bruno Genesio, dont le contrat arrive à terme le 30 juin.

"Rendez-vous le 31 mars". "On a réuni le comité de gestion la semaine dernière. On a décidé d'avancer notre prise de décision à fin mars", a annoncé le président de l'OL à l'issue du match nul 0-0 entre l'OL et le FC Barcelone. "Fin mars, on saura. En fonction non seulement des résultats mais aussi de ce que l'on ressent, de nos discussions. Bruno est quelqu'un que j'apprécie énormément, la confiance est grande. On voit que c'est un coach de qualité, capable de discuter avec tout le monde de l'évolution d'un club comme Lyon. Notre ambition en accueillant ce soir Barcelone au Groupama Stadium était au plus haut niveau. On a l'ambition de continuer. Rendez-vous le 31 mars. On prendra une décision et on s'y tiendra", a-t-il ajouté.

Genesio apparaît serein. Bruno Genesio, 52 ans, avait posé la question de son éventuelle prolongation début janvier. "Je n'ai pas de pression ni dans un sens ni dans l'autre, je l'ai déjà dit. Il faudra à un moment donné, à la fois pour le club et moi-même que l'on sache ce que l'avenir nous réserve. Que ce soit pour le club ou pour moi, c'est important de le savoir assez tôt", avait déclaré le technicien. Fin janvier, Jean-Michel Aulas avait indiqué qu'il discuterait "d'ici fin mars" avec son entraîneur, estimant qu'il n'y avait "pas urgence".