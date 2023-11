Novak Djokovic, vainqueur du Masters : ces records que le Serbe a déboulonné les uns après les autres

Le poids des années ne semble pas agir sur le corps de Novak Djokovic. À 36 ans, le Serbe vient de faire tomber un nouveau record en battant l'Italien Jannik Sinner, de 13 ans son cadet, en finale du Masters à Turin (6-3 / 6-3). En remportant pour la septième fois le "tournoi des maîtres", celui qui réunit, à chaque fin de saison, les meilleurs joueurs de l'année, le numéro 1 mondial est devenu le seul détenteur du plus grand nombre de victoires dans l'épreuve, qu'il partageait jusque-là avec Roger Federer. Un record de plus dans l'escarcelle du Serbe qui vient s'ajouter à une série de performances que lui seul est parvenu à accomplir.

24 : le nombre de victoires en Grand-Chelem

Le dimanche 10 septembre dernier, Novak Djokovic s'impose sans coup-férir face à Daniil Medvedev en finale de l'US Open. Et empoche alors son 24e tournoi du Grand Chelem, égalant ainsi le record absolu, hommes et femmes confondues, détenue par l'Américaine Margaret Court. Quelques mois plus tôt, en décrochant son troisième titre à Roland-Garros, aux dépens du Norvégien Casper Ruud, il était déjà devenu le recordman du nombre de victoires dans la catégorie reine chez les hommes, dépassant l'Espagnol Rafael Nadal.

36 : le nombre de finales en Grand Chelem

Aucun joueur dans l'histoire n'a été aussi souvent en position de triompher dans la plus prestigieuse des catégories. Le Serbe domine ainsi Roger Federer, resté bloqué à 31 finales, et Rafael Nadal qui en comptabilise 30.

La saison 2023 de Novak Djokovic, 36 ans :

Open d'Australie :

Roland Garros :

Wimbledon :

US Open :

Masters :

N°1



Mais aussi...

Adelaïde :

Cincinnati :

Paris :



Soit...

➡️ 55 victoires, 6 défaites

➡️ 7 titres



40 : le nombre de titres en Masters 1000

Il s'agit des épreuves les plus relevées du circuit, en dehors des tournois du Grand Chelem. Dans cette catégorie non plus, personne n'a fait mieux que Novak Djokovic dans l'histoire de la petite balle jaune. Avec 40 trophées, dont le dernier remporté au début du mois de novembre à Bercy, il devance de quatre unités Rafael Nadal. Roger Federer complète le podium avec 28 titres. Parmi les joueurs actuels figurant dans le top 10, le Russe Daniil Medvedev présente le meilleur bilan dans la catégorie avec... 6 trophées remportés. Toutes catégories confondues, le record de titres en simple reste, pour l'heure, entre les mains de Jimmy Connors (109). Avec 98 trophées, Djokovic monte sur la troisième marche de ce podium, derrière Roger Federer (103).

Nombre de titres remportés sur le circuit ATP depuis le début de l'ère Open :

Jimmy Connors - 109 titres

Roger Federer - 103

Novak Djokovic - 98

Ivan Lendl - 94

Rafael Nadal - 92

8 : le nombre de saisons achevées dans le costume de numéro 1 mondial

Cette victoire au Masters de Turin a en réalité permis à Novak Djokovic de déboulonner deux records. En plus du nombre de titres glanés dans le tournoi, le Serbe est également devenu le joueur ayant achevé le plus de saison en tant que numéro 1 mondial. Grâce à ce succès face à Jannik Sinner, le Serbe a l'assurance de terminer l'année au sommet de la hiérarchie du tennis pour la huitième fois de sa carrière. Personne n'avait réalisé pareil tour de force dans l'histoire, ni l'Américain Pete Sampras (six fois), ni le trio Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors (cinq fois).

400 : le nombre de semaines passées à la première place mondiale

C'est le corollaire du record précédent. La semaine qui débute ce lundi sera la 400e dans la peau de numéro 1 mondial pour Novak Djokovic. Un chiffre ébouriffant et, surtout, un record absolu pour "Nole", hommes et femmes confondus. Seule l'Allemande Steffi Graf lui résistait jusqu'en février dernier avec 377 semaines. Chez les hommes, Roger Federer (310) et Pete Sampras (286) sont largement devancés.