Novak Djokovic pas inquieté, la surprise Linette, ce qu'il faut retenir de la nuit à l'Open d'Australie

Depuis son premier titre à Melbourne en 2008, Novak Djokovic a toujours remporté le tournoi lorsqu'il est parvenu à se hisser en demies. C'est ce qu'il a fait une dixième fois mercredi à l'Open d'Australie, en dominant le Russe Andrey Rublev (6e mondial) 6-1, 6-2, 6-4. "Je ne peux pas être plus content de mon tennis", a assuré le Serbe de 35 ans, en quête à Melbourne d'un 22e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Rafael Nadal qui lui permettrait en outre de retrouver la place de numéro 1 mondial.

Avec parfois un peu de réussite, il a complètement étouffé le jeu du cogneur russe et s'est montré décisif dans les moments clés. "Dans tous les moments importants, sur tous les points importants, j'ai su trouver mon meilleur tennis", s'est-il félicité. Reste que sa cuisse gauche, toujours lourdement bandée, l'a visiblement gêné durant deux sets. Au point de le voir afficher une nervosité certaine.

Tommy Paul sur la route du "Djoker"

Le Serbe a répété ne pas être en mesure de s'entraîner les jours de repos parce qu'il est "connecté à des machines plus qu'à tout autre chose, même (son) lit" pour tenter de le maintenir en état de jouer. "Ça a fonctionné, je suis toujours là", a-t-il lancé en ajoutant un peu plus tard que ses deux victoires contre Dimitrov et Rublev, en trois sets très convaincants étaient "un message" à ses adversaires.

Le prochain sera l'Américain Tommy Paul (35e) qui a dominé son encore plus inattendu compatriote Ben Shelton (89e) 7-6 (8/6), 6-3, 5-7, 6-4. À 25 ans, il n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale d'un Majeur (Wimbledon 2022). "C'est la première fois que je jouais sur ce court, la première fois que je jouais un quart de finale, alors pour moi aussi, c'est un beau voyage", a souligné Paul en référence à son adversaire qui n'avait encore jamais quitté les Etats-Unis. La seconde demi-finale opposera le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) au Russe Karen Khachanov (20e).

Sabalenka et Linette, toute première fois

Ce n'est pas la Polonaise attendue qui sera au rendez-vous du dernier carré: Magda Linette jouera sa première demi-finale de Grand Chelem face à la Bélarusse Aryna Sabalenka pour qui ce sera la quatrième. Linette (45e), qui avait sorti l'une des favorites, Caroline Garcia (4e), en huitièmes de finale a écarté en quarts la Tchèque Karolina Pliskova (31e) 6-3, 7-5. "J'ai du mal à y croire, mais ça continue", a confié la compatriote d'Iga Swiatek qui n'avait jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem.

L'émotion est d'autant plus vive qu'il y a deux ans elle avait dû renoncer au tout dernier moment à jouer le tournoi en raison d'une blessure à un genou et que son retour sur le circuit a été compliqué. "J'ai dû prendre des décisions compliquées, mais j'en tire les fruits maintenant", s'est félicitée la joueuse qui fêtera ses 30 ans le 21 février, en soulignant en particulier avoir appris à être "plus calme". Pour aller plus loin encore, elle devra écarter la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e).

Après trois huitièmes de finale consécutifs à Melbourne, cette dernière a enfin franchi l'obstacle et semble inarrêtable: elle a écarté en quarts la Croate Donna Vekic (64e) 6-3, 6-2 en une heure. "Il est toujours difficile de jouer contre elle (Vekic, ndlr). Mais je m'attendais à ce qu'elle joue comme elle l'a fait et donc j'étais prête", a commenté la joueuse de 24 ans. Depuis le début de l'année, elle n'a toujours pas perdu le moindre set avec au passage un titre à Adelaïde 1. Sabalenka a déjà joué trois demi-finales en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022) sans jamais parvenir en finale.