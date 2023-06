Nouveau record de France sur le 100 m brasse pour Charlotte Bonnet, pas suffisant pour se qualifier aux Mondiaux

Charlotte Bonnet, qui avait battu son propre record du 100 m brasse mercredi matin, a encore amélioré sa marque en soirée en finale des Championnats de France de natation, mais n'a malgré tout pas pu réaliser les minima pour les Mondiaux. Avec un temps de 1 min 7 sec 71/100e en séries, Bonnet avait enlevé cinq centièmes à son précédent record qui datait de mars. Invitée exceptionnelle d'Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), la nageuse française a déclaré être "déçue". "Je pense que je pouvais faire vraiment mieux, mais je n'ai pas encore l'expérience et la facilité de la brasse. Donc parfois ça se passe super bien et parfois un peu moins bien", a-t-elle expliqué.

Record de nouveau battu en soirée

En soirée, elle a été encore plus rapide en nageant en 1 min 7 sec 54/100e, soit 17 centièmes de moins que le matin. Ce chrono est toutefois insuffisant pour la qualifier pour les Mondiaux de Fukuoka sur la distance, les minima étant fixés à 1 min 7 sec 12/100e. "Le temps pour les Mondiaux cet été étaient bien en dessous des records de France donc malheureusement en brasse je touche avec le record de France mais je ne me qualifie pas pour les Mondiaux", a détaillé Charlotte Bonnet au micro de Céline Géraud.

Seule consolation pour la Française, sa qualification pour les Championnats du monde sur le 200 m 4 nages. "Je me suis qualifiée un peu plus tôt dans la semaine pour le 200 m 4 nages donc j'ai déjà mon ticket pour les championnats du monde", s'est-elle satisfait. Une qualification qu'elle estime encourageante. Après s'être quasi exclusivement consacrée au crawl depuis le début de sa carrière, Bonnet s'est tournée l'an dernier vers la brasse. "C'est totalement différent. La musculation doit changer, j'ai aussi changé ma préparation mais tout cela a vite répondu. J'ai fait une bonne première partie de saison en petit bassin. Et puis là en gros bassin j'ai réussi à faire le défi que je m'étais, c'est à dire me qualifier sur de nouvelles épreuves, de nouvelles disciplines"