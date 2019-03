Neymar au Real Madrid ? "Dans le futur, tout est possible", affirme la star du PSG

Après avoir évolué au FC Barcelone, Neymar pourrait un jour porter les couleurs du Real Madrid, grand rival du club catalan. "Dans le futur, tout est possible", a expliqué la star du PSG dimanche, répondant aux questions de la chaîne brésilienne "Globo".

"Aujourd'hui, je suis très heureux à Paris." "Le Real Madrid est l'une des plus grandes équipes du monde, tous les joueurs qui perçoivent un intérêt de ce club ont envie d'y jouer. Aujourd'hui, je suis très heureux à Paris, j'y suis bien, mais dans le futur, tout est possible", a déclaré le capitaine du Brésil dans une interview enregistrée à Paris à l'approche de ses 10 ans de carrière professionnelle.

La star de 27 ans a toutefois immédiatement nuancé ses propos : "Je ne dis pas que je vais aller au Real Madrid, calmez-vous. Mon rêve que j'ai déjà réalisé, tout le monde le sait, était (de jouer pour) Barcelone. J'avais l'habitude de le dire étant petit et j'y suis parvenu." Il est par ailleurs, revenu sur sa relation avec Leo Messi. "Au moment où j'avais le plus besoin de soutien, le meilleur (joueur) du monde, est venu et m'a dit : 'Je suis là pour t'aider'", a raconté le Ney, visiblement ému.

"Mbappé va devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire." Le joueur le plus cher de l'histoire a aussi tressé des lauriers à son coéquipier Kylian Mbappé pour lequel il a "une affection particulière". "Il va devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, et j'essaie de l'aider du mieux possible. Nous avons la même amitié que j'avais avec Leo, même en compétition pour le Ballon d'or."