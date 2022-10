«C'est un alien» : à 19 ans, le basketteur français Victor Wembanyama a conquis LeBron James

Il a tout d'un futur pharaon du basket mondial. Les Américains n'ont d'yeux que pour le joueur français Victor Wembanyama, 2,19 mètres. Il participe actuellement à une série de matches amicaux aux États-Unis et le jeune homme de 19 ans a encore brillé vendredi soir à Las Vegas. Oubliez les casinos, l'attraction en ce moment, c'est bien lui. 36 points marqués cette nuit sous les yeux de son compatriote Rudy Gobert, qui a assisté notamment à son dunk ravageur. Tout ça au lendemain d'une performance déjà XXL.

LeBron James n'a "jamais vu quelqu'un comme ça"

Le géant de 2,19 mètres, en tournée américaine avec son équipe des Metropolitans 92, a déjà tapé dans l'œil d'un certain LeBron James, le King en personne. La légende vivante est déjà sous le charme du tricolore. "On a déjà parlé de licornes dans le basket, mais là, c'est un alien. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, aussi grand, tout en étant fluide et gracieux sur le terrain", a déclaré le joueur américain.

Un grand défenseur, adroit de loin et mobile, le joueur de 19 ans fait déjà saliver les plus grandes franchises américaines. Tout le monde veut se l'arracher, mais il faudra attendre l'été prochain, où Victor Wembanyama est d'ailleurs annoncé, et depuis de nombreux mois, numéro un de la draft. Ce serait une grande première pour un Français.