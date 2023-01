NBA : LeBron James et Kevin Durant en tête des votes pour le All-Star Game

Quinze jours après l'ouverture du suffrage, Lebron James est en tête des votes des fans pour le All-Star Game. Il est le plus plébiscité avec 3.168.694 voix récoltées. Kevin Durant, prépondérant dans la résurrection des Brooklyn Nets, après une entame de saison catastrophique, suit avec 3.118.545 voix.

Ce qui fait d'eux, pour l'heure, les capitaines de leur conférence respective, Ouest pour le premier, Est pour le second. James, à défaut pour l'heure d'espérer jouer les premiers rôles en vue des play-offs en raison de la 12e place des Lakers, voit inexorablement se rapprocher le record le plus convoité de la Ligue, celui de meilleur scoreur de l'histoire.

Antetokounmpo en embuscade

Sauf empêchement, au rythme qui est le sien (il tourne à 29 points de moyenne cette saison), il devrait dépasser le légendaire Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pts), en février avant même le All-Star Game, où il pourrait d'ailleurs acter une 19e participation record, à égalité avec son glorieux aîné.

Derrière lui et Durant, pointe Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) tout près de la barre des 3 millions de votes. Nikola Jokic, double MVP en titre, suit un peu plus loin avec 2.237.768 voix.

Si la photographie actuelle ne change pas d'ici le 21 janvier, date de clôture des votes, Anthony Davis (Lakers), Stephen Curry (Golden State) et Luka Doncic (Dallas) complèteront le cinq majeur de l'Ouest, aux côtés de James et Jokic.

Gobert en mauvaise posture

À l'Est, Joel Embiid (Philadelphie), Kyrie Irving (Brooklyn) et Donovan Mitchell (Cleveland) sont pour l'heure titulaires avec Durant et Antetokounmpo.

Deux joueurs peuvent bouleverser cet échiquier : Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans) et Jayson Tatum (Boston), respectivement tout près de Davis et Embiid, peuvent compléter à leurs dépens le secteur intérieur dans chaque conférence.

Rudy Gobert (Utah), sélectionné lors des trois dernières éditions parmi les remplaçants, n'apparaît pas dans le top 10 des votes dévoilé par la NBA. Le pivot français, qui évolue désormais aux Minnesota Timberwolves, est légèrement en deçà de ses meilleures moyennes statistiques (13,5 pts, 11,7 rbds, 1,4 contre de moyenne), et pourrait en pâtir aux yeux des entraîneurs qui choisiront les joueurs de banc.

Le vote des fans représentent 50% des voix, ceux des joueurs 25% et des journalistes 25%.