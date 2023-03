Nantes concède le nul à Szeged en Ligue des champions mais finit bien troisième de son groupe

Nantes est allé faire match nul 28-28 à Szeged (Hongrie) mercredi en début de soirée, lors de la 14e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec cette troisième place, conservée après leur match nul combiné à celui des Allemands de Kiel, quatrièmes, les Nantais s'offrent un tableau a priori plus favorable en vue des barrages et d'éventuels quarts de finale.

Le "H" sera opposé lors des barrages, qui font office de huitièmes de finale pour les équipes classées de la troisième à la sixième place, à la formation qui terminera sixième de la poule A, à savoir les Croates de Zagreb ou les Polonais du Wisla Plock.

Prestation solide

Le finaliste de la Ligue des champions 2018 s'était déjà assuré de finir parmi les quatre premiers et ainsi de bénéficier de l'avantage du terrain lors du barrage retour. La troisième place lui permet en plus d'éviter d'affronter le premier d'une des poules en cas de qualification pour les quarts.

Nantes a livré une prestation solide dans la salle de Szeged et aurait même pu l'emporter après avoir passé la majeure partie de la rencontre en tête. Les coéquipiers de l'international français Thibaud Briet ont pris les commandes de la partie en fin de première période, grâce à une entrée impressionnante de leur gardien portugais Manuel Gaspar à la 25e, alors que le score était de 13-13.

Le portier a repoussé six des neuf premiers tirs tentés par les Hongrois, permettant aux siens de s'envoler au score, pour mener de quatre buts (24-20, 46e). Mais une double infériorité numérique a créé des brèches dans la défense nantaise, dont Szeged a su profiter pour recoller. Briet (trois buts) a cru avoir donné un avantage définitif aux siens à une minute du terme, mais le champion de Hongrie a égalisé à quelques secondes du terme.

Sans conséquence pour le "H", dont les joueurs étaient tenus au courant du résultat final entre leur poursuivant, Kiel et les Norvégiens d'Elverum (26-26), synonyme de troisième place garantie. Les Nantais, troisièmes en championnat de France, iront défier leur adversaire en barrage le 22 ou 23 mars avant de le recevoir pour le match retour le 29 ou le 30.