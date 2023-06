MotoGP : sur le podium malgré une blessure, le Français Fabio Quartararo «content» de sa course

Le Grand Prix de MotoGP des Pays-Bas se poursuit ce dimanche après la course au sprint de samedi, qui a été remportée avec maîtrise par Marco Bezzecchi, devant le champion du monde en titre Francesco Bagnaia qui renforce sa place de leader au championnat. On retient aussi la belle performance du Français Fabio Quartararo qui est monté sur la 3e marche du podium.

Quartararo "content" de sa course

Un podium inespéré pour le pilote Yamaha qui a profité d’une pénalité de Brad Binder pour récupérer la 3e place. Le Français avait gagné sur le même circuit en 2021, l’année de son titre. Un circuit où il a toujours été à l’aise et rapide.

Pourtant handicapé d'une fracture à l'orteil, Fabio Quartararo est plutôt ravi de sa performance. "Oui, très heureux. Ce n'est pas le podium que j'espérais dans ces conditions, mais vraiment je suis assez content de la course", confirme-t-il au micro de Canal+. "Physiquement, je suis un petit peu en difficulté. Au niveau douleur, c'est constant mais j'ai la jambe qui tremble et c'est très gênant. Mais sinon, ça va."

Déception pour Johann Zarco

Cette après-midi, il partira à une belle 4e place, sa meilleure position depuis Valence l’année dernière. Avec la possibilité de renouer avec des bons résultats. La déception vient en revanche de l’autre Français, Johann Zarco. On s'était habitué à le voir sur le podium et Fabio Quartararo en difficulté, mais la situation s'est inversée. Le pilote Pramac partait de la 8e place, mais s'est effondré et ne termine que 13e.

Désormais, Johann Zarco doit se concentrer sur la course longue de ce dimanche après-midi à 15 heures. Il partira 8e et espérera monter sur un quatrième podium consécutif.