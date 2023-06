Blessé à un orteil, le pilote français Fabio Quartararo incertain pour le Grand Prix de MotoGP des Pays-Bas

Fabio Quartararo souffre d'une fracture à un orteil et devra passer des examens vendredi à l'issue de la première séance d'essais libres du Grand-Prix des Pays-Bas, a annoncé le promoteur du championnat MotoGP jeudi. Le pilote français, actuellement 8e du Championnat et en difficulté au guidon de sa Yamaha, s'est blessé cette semaine lors d'un footing à Amsterdam.

Antidouleurs

D'après l'équipe Yamaha, Quartararo est tombé en courant et s'est tordu la cheville et le gros orteil gauches en heurtant un obstacle. Le pilote devra prendre des antidouleurs pour pouvoir mettre du poids dans les changements de direction. Le Grand Prix des Pays-Bas est programmé dimanche sur le très rapide TT à Assen, surnommé la Cathédrale des circuits, après les journées d'essais et de qualifications vendredi et samedi.