MotoGP : Francesco Bagnaia brille en Espagne, les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo décevants

Coup double pour Francesco Bagnaia (Ducati) à Jerez ! Le champion du monde en titre a remporté le Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP, et s'est emparé de la tête du championnat dimanche à Jerez. Le Turinois, en quête de rachat après être tombé lors des deux dernières courses, a frappé un grand coup dans la chaleur andalouse en décrochant sa 13e victoire dans la catégorie reine, au lendemain de sa deuxième place dans le sprint.

Parti de la cinquième place, 'Pecco' Bagnaia a fait parler la supériorité de sa Desmosedici pour assommer ses adversaires: il s'est rapidement positionné derrière les deux KTM de Jack Miller et Brad Binder, avant de les dépasser. Il a d'abord doublé l'Australien peu après la mi-course, avant d'effacer le Sud-Africain à quatre tours de la fin. Cette fois, l'Italien n'a pas commis d'erreur, résistant bien aux attaques désespérées de Binder dans le dernier tour, et a franchi en premier la ligne d'arrivée.

22 longueurs d'avance

Arrivé en Espagne avec 11 longueurs de retard sur Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) au classement du championnat du monde, Bagnaia abordera la prochaine course, le Grand Prix de France au Mans dans deux semaines, avec 22 longueurs d'avance sur son compatriote, qui a chuté dimanche, et 25 sur Binder. KTM a également connu un week-end faste en Espagne en plaçant ses deux pilotes sur le podium du sprint samedi, avec en prime la victoire de Binder, et aussi de la course dimanche.

Tout le contraire de Yamaha, qui a encore déçu sur un circuit qui pourtant réussit à l'écurie japonaise habituellement. Deux semaines après avoir décroché son premier podium de la saison à Austin, le Français Fabio Quartararo a été en difficultés tout le week-end. Seulement 16e des qualifications, le plus mauvais résultat de sa carrière depuis ses débuts dans la catégorie reine en 2019, et 12e du sprint samedi, le champion du monde 2021 a toutefois limité la casse dimanche en prenant la 10e place.

Quartararo chute

Lors du premier départ, Fabio Quartararo avait chuté au deuxième virage du premier tour. Le champion du monde 2021, était resté quelques minutes au sol avant de se relever et de repartir en boitant. Après un contact avec Bezzecchi, le Niçois avait glissé et entraîné dans sa chute le malheureux Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), qui a été touché à une épaule et contraint à l'abandon.

Après avoir regagné rapidement le stand Yamaha, le Français a pu prendre le deuxième départ, mais a écopé d'une pénalité d'un "long lap", un détour à emprunter dans un virage. Malheureusement, il est sorti trop large en l'effectuant et a dû en refaire un, perdant de précieuses places alors qu'il avait réalisé un bon départ. Au classement, 'El Diablo', qui avait poussé samedi un coup de gueule contre son écurie où "il manque des gens compétents" selon lui, est déjà relégué à 47 longueurs de Bagnaia.

L'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) repartira également d'Andalousie avec des regrets. Alors qu'il réalisait une belle course en pointant en cinquième position après s'être élancé de la huitième place, il a chuté à huit tours de la fin. L'Avignonnais a ainsi vu s'envoler la possibilité de marquer des points au championnat du monde, où il a reculé à la neuvième place à 41 unités du leader.