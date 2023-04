MotoGP : le lieu du premier Grand Prix pour la saison 2024 est désormais connu

La saison 2024 de MotoGP débutera en mars avec le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail, a annoncé jeudi le promoteur du championnat du monde, Dorna. L'événement devrait se tenir du 8 au 10 mars 2024, des dates qui doivent encore être soumises à la validation de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Le Qatar, qui ouvrait traditionnellement la saison depuis 2007 avec une course en nocturne à partir de l'année suivante, avait dû faire l'impasse sur la manche inaugurale cette année, en raison de travaux sur le circuit. Pour la première fois depuis 2006, c'est donc en Europe que le championnat du monde de vitesse moto a commencé, sur le tracé de Portimao au Portugal.

Le "shakedown" en février

Le GP du Qatar se tiendra toutefois plus tard dans l'année, le 19 novembre, pour l'avant-dernière manche de la saison. Les dates provisoires des essais d'avant-saison ont également été annoncées jeudi. Dans la catégorie reine, le "shakedown" réservé aux pilotes d'essais et aux "rookies" (débutants) aura lieu du 1er au 3 février sur le circuit de Sepang, en Malaisie. Suivront sur ce même tracé une première session d'essais ouverts à tous les pilotes, du 6 au 8 février, puis une deuxième les 19 et 20 février sur le circuit de Losail.