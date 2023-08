MotoGP : Aleix Espargaro royal en Grande-Bretagne, Bagnaia conforte sa place de leader

Passé entre les gouttes du capricieux ciel anglais, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne en MotoGP devant le leader au championnat Francesco Bagnaia (Ducati), 2e et qui accroît son avance au général. Sur le tracé de Silverstone, Espargaro, parti d'une modeste 12e place sur la grille, a pris l'avantage sur Bagnaia dans le dernier tour de course et signe en Angleterre son deuxième succès en catégorie reine: "il y a des jours où on se sent invincible", a savouré le Catalan de 34 ans.

"C'était difficile", a reconnu Bagnaia à l'arrivée. J'ai essayé de pousser mais j'étais à la limite (...). Terminer deuxième reste un excellent résultat", s'est tout de même félicité le champion en titre. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complète le podium de la neuvième manche (sur 20) de la saison, tandis que le Portugais Miguel Olivieira (Aprilia-RNF) cale au pied du podium, après sa fantastique remontée depuis la 16e place. Au championnat, Bagnaia (214 points) compte désormais 41 unités d'avance sur son nouveau dauphin, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac - 173 pts), 6e dimanche. Contraint d'abandonner à cause d'une chute, Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), deuxième du général samedi soir, rétrograde à la 3e place, à 47 points de son compatriote italien (167 pts).

Pluie

À l'extinction des feux, Bagnaia, parti 4e, a d'emblée pris l'avantage sur l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 3e au départ. Sur une piste sèche mais un ciel menaçant, il a ensuite dépassé coup sur coup Bezzecchi, parti en pole, puis l'Australien Jack Miller (KTM). À la fin du deuxième tour, le leader au général menait la course, talonné par Bezzecchi - avant que ce dernier ne chute à 15 tours de la fin. Le champ ne sera toutefois pas resté libre très longtemps pour le Turinois qui a ensuite vu revenir dans sa roue un impressionnant Aleix Espargaro.

Peu après la mi-course, l'apparition de gouttes de pluie sur le circuit aurait pu rebattre les cartes; les drapeaux blancs - signalant des portions de piste humides - ont été agités, laissant la possibilité aux pilotes de rentrer aux stands pour partir avec une moto équipée de pneus pluie. Mais la majorité des pilotes - dont les hommes de tête - ont préféré rester en piste, au risque de perdre de l'adhérence. "J'aurais voulu le (Bagnaia, ndlr) dépasser bien avant mais quand la pluie est arrivée (...) je me suis dit qu'il fallait rester sage" jusqu'au dernier tour, a expliqué Espargaro, qui devient le neuvième vainqueur différent depuis 2013 à s'imposer sur le tracé anglais.

Quartararo s'accroche

Parti 22e et dernier sur la grille de départ - son pire résultat en qualifications depuis ses débuts en MotoGP, en 2019 - Quartararo a progressivement remonté la concurrence dimanche. A l'issue du premier tour, il était déjà 15e et a poursuivi son ascension jusqu'à la 7e place. Mais victime d'un accrochage avec l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), le Français, alors 10e, a dû rentrer au garage pour changer de moto, perdant de précieuses secondes... et des places.

L'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac) termine 9e. Parmi les grands perdants du jour, outre Bezzecchi, Alex Marquez (Ducati-Gresini) a dû abandonner après avoir accroché la moto de Bagnaia. Cet abandon intervient au lendemain de la victoire de l'Espagnol sur le sprint. Son frère Marc (Honda), sextuple champion du monde de MotoGP, a aussi jeté l'éponge après un contact avec l'Italien Enea Bastianini (Ducati).