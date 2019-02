Mondiaux de ski : l'Autrichien Marcel Hirscher remporte son 3e titre mondial en slalom

L'Autrichien Marcel Hirscher, tenant du titre, a remporté dimanche son troisième titre mondial en slalom en survolant la course des Mondiaux de ski alpin d'Are.

Pinturault au pied du podium. Déjà sacré en 2013 et donc en 2017, Hirscher a donné son premier titre en Suède à l'Autriche, qui réussit le triplé entre les piquets serrés avec Michael Matt, deuxième à 65/100, et Marco Schwarz, troisième à 76/100. Le Français Alexis Pinturault, deuxième du premier tracé, échoue au pied du podium à 93/100 du vainqueur, deuxième du géant vendredi et qui compte désormais cinq titres individuels de champion du monde.