Mondiaux de ski alpin : Alexis Pinturault en bronze sur le géant

Et de deux pour Alexis Pinturault. Le skieur français a décroché le bronze sur le géant des Mondiaux 2019 de ski alpin, sa deuxième médaille après son titre sur le combiné. "Pintu" peut toutefois nourrir quelques regrets, puisqu'il avait dominé la première manche. Mais il n'a pas réussi à préserver son avance lors de la seconde, terminant derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen, sacré champion du monde pour la première fois, et la légende autrichienne Marcel Hirscher, deuxième.

Une année pleine pour Pinturault. Pinturault décroche sa troisième médaille mondiale après le combiné donc et le bronze déjà du géant en 2015 et valide une année pleine (il est actuellement 2e du classement général pour lequel les Championnats du monde ne comptent pas). Il efface également le souvenir douloureux des Mondiaux de Saint-Moritz (Suisse) en 2017 : frustré par des tensions avec l'équipe de France et par ses résultats (zéro podium), ce monstre de volonté avait fini en pleurs.

Les autres Français, venus pour un podium, ont manqué leur course : Victor Muffat-Jeandet termine 14e, Mathieu Faivre 17e, et Thomas Fanara, après une excellente première manche (4e) est rapidement sorti lors du 2e acte pour ses adieux aux Mondiaux.