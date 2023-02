Mondiaux de ski : la Française Tessa Worley parviendra-t-elle à décrocher une médaille ?

C'est certainement le dernier grand défi de sa carrière. La Française Tessa Worley dispute ce jeudi le slalom géant aux Mondiaux de ski alpin à Méribel. Tessa Worley était déjà double championne du monde en 2013 et 2017. Après les deux médailles d'Alexis Pinturault la semaine dernière, Tessa Worley espère décrocher une troisième médaille pour la France.

"L'opportunité est vraiment très belle"

Tessa Worley va-t-elle permettre à l'équipe de France féminine d'ouvrir son compteur de médailles ? La sportive évolue en terre connue à Méribel. Elle est licenciée au Grand-Bornand à 1h30 de route de la station savoyarde. À Méribel, l'hiver dernier, Tessa Worley a décroché en slalom géant le petit globe de cristal qui récompense la skieuse la plus régulière de la saison. Revenir cette année sur la piste du Roc de fer pour les derniers Mondiaux de sa carrière lui donne des envies de podium.

"C'est une piste sur laquelle j'ai déjà eu de bons souvenirs. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être dans le positif et de ressentir du positif autour de soi. Maintenant, c'est derrière moi et j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai envie de me créer de nouveaux souvenirs et je crois que l'opportunité est vraiment très belle. Ce serait juste énorme de continuer à avoir que des souvenirs positifs ici", explique-t-elle. Le tirage au sort lui a attribué le dossard numéro un. Tessa Worley s'est donc élancée la première ce matin. La deuxième manche aura lieu à 13h30 pour la sportive. Les résultats seront donnés ce jeudi après-midi.