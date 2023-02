Mondiaux de ski alpin : Sarrazin, touché au dos, forfait pour toute la compétition

Le skieur français Cyprien Sarrazin, touché au dos, a déclaré forfait mardi pour l'ensemble des Championnats du monde de ski alpin disputés à Courchevel. Après s'être bloqué le dos une première fois dimanche, Sarrazin a ressenti de nouvelles douleurs lombaires mardi matin lors d'un échauffement avant les épreuves de combiné dont il n'a finalement pas pu prendre part.

Après avoir passé des examens mardi, "il a été décidé de le déclarer forfait pour l'ensemble des championnats du monde 2023", a annoncé le médecin des équipes de France de ski dans un communiqué. Sarrazin, géantiste, mais de plus en plus à l'aise avec les épreuves de vitesse, devait participer au super-G jeudi et à la descente dimanche.